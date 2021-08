美, 벨라루스 올림픽위·국영기업 제재…바이든 "불법 정권" 비난

[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 행정부가 철권통치를 이어가고 있는 벨라루스 정권에 최대 규모의 추가 제재를 가했다. 이번 제재는 1994년부터 장기 집권하고 있는 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령이 미국 등 서방국이 부정선거로 규정한 작년 8월 대선에서 승리한 지 꼭 1년 되는 날 이뤄졌다.

특히 도쿄올림픽에서 신변 위협을 느낀 벨라루스 육상 선수가 망명한 가운데 벨라루스 국가올림픽위원회(NOC)도 제재 대상에 올랐다.

9일(현지시간) 블룸버그 통신과 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 바이든 대통령은 루카셴코 벨라루스 정권의 인권, 민주적 열망에 대한 공격과 국경을 초월한 탄압 및 부패에 대한 새로운 제재를 위한 행정명령에 서명했다.

벨라루스 국가올림픽위원회를 비롯해 민간은행 등 기업과 업계 지도자 등 루카셴코 대통령의 측근들과 주요 기관이 재무부의 제재 대상에 올랐다.

재무부는 이날 벨라루스 국가올림픽위원회가 돈세탁과 제재 회피를 조장하고 비자 금지 조치를 피해 빠져나가고 있다고 비난했다.

벨라루스 올림픽위 제재는 최근 도쿄올림픽에 출전한 벨라루스 여성 육상선수인 크리스치나 치마노우스카야가 코치진을 비난한 후 신변 위협을 우려해 폴란드로 망명한 가운데 나온 조치다.

치마노우스카야는 작년 대선 직후 벨라루스 내 시위를 폭력으로 진압한 정권을 공개적으로 비판한 스포츠계 인사 중 한 명이다.

이밖에도 벨라루스 최대 국영 기업이자 세계 최대 탄산칼륨 비료 생산기업인 '벨라루스칼리 OAO'와 벨라루스 최대 담배 생산업체 '그로드노 토바코 팩토리 네만'이 제재 대상에 포함됐다.

한 애널리스트는 블룸버그 통신과의 인터뷰에서 "탄산칼륨은 벨라루스의 주요 자원이자 수출품"이라면서 "제재 영향으로 가격 상승을 견인하게 될 것"이라고 말했다.

또 지난 대선 이후 야당과 국민 탄압의 최전선 정부 조직인 벨라루스 공화국 조사위원회와 그 지도부도 이름을 올렸다.

재무부는 17개의 기업 및 단체, 27명의 개인을 제재했다고 전했다.

바이든 대통령은 이날 성명에서 "(루카셴코는) 평화시위를 진행하던 수천명의 시민들을 체포하고 수많은 정치범·언론인·시민사회 지도자들을 구속하며 외국 국적의 항공기까지 강제착륙시켰다"면서 "이 모두 루카셴코 정권이 그 어떤 비용을 감수하더라도 권력을 유지하기 위한 불법적 노력"이라고 지적했다.

이날 영국 정부도 벨라루스 국적 항공기의 자국 영공 진입을 금지하고 벨라루스 정부가 발행하는 유가증권 및 단기 금융시장 상품의 매입을 금지하는 제재 조치를 단행했다.

도미닉 랍 영국 외무장관은 "이 같은 제재 조치는 영국 정부가 루카셴코의 행위를 용납하지 않겠다는 것을 의미한다"며 "루카셴코 정권이 민주주의를 파괴하고 인권을 침해하고 있다"라고 말했다.

이날 루카셴코 대통령은 영국 정부의 제재가 발표되자 영국을 향해 "미국의 애완용 개(lapdog)"라고 비난했다.

벨라루스는 지난 5월 아일랜드 항공사인 라이언에어 여객기를 자국에 강제 착륙시켜 야권 인사 라만 프라타세비치를 체포해 국제사회의 비판을 받은 바 있다.

미국과 유럽연합(EU), 영국, 캐나다 등은 당시 이를 규탄하며 벨라루스 관리들과 단체 등에 제재를 부과했다. 미국은 관리 46명의 미 입국을 금지하기도 했다.

루카셴코 정권은 2006년부터 미국의 제재를 받아왔다. 벨라루스 인권단체 비아스나에 따르면 벨라루스 내 정치범은 현재 603명이다.

미국을 비롯한 서방의 벨라루스 제재가 잇따르고 있지만, 러시아의 지원으로 효과가 제한적이라고 AFP 통신은 전했다.

한편, 폴란드는 벨라루스를 통해 중동에서 건너오는 이주민들이 지난 6일부터 급증하고 있다며 역대 최다를 경신하고 있다고 밝혔다.

당국에 따르면 6일부터 지금까지 349명의 불법 이주민들이 벨라루스 국경을 넘어 폴란드로 들어왔으며 이들은 대부분 이라크와 아프가니스탄에서 온 것으로 파악됐다.

폴란드 측은 이 같은 이주민 급증이 최근 치마노우스카야의 망명을 허용한 데에 따른 벨라루스 정권의 보복성 조치의 일환이라고 항의했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr