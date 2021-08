기아, '뱅크샐러드'에 100억 투자…모빌리티 × 금융 서비스 개발

차량데이터 오픈 플랫폼, 커넥티드카 등 광범위한 기술협력

가 데이터 기반 자산관리 서비스를 운영하는 핀테크 기업 '뱅크샐러드'에 100억원을 투자, 협력 관계를 구축한다.

는 향후 모빌리티 분야 데이터 플랫폼 구축 등 시너지 효과를 염두에 두고 뱅크샐러드에 투자키로 했다고 9일 밝혔다. 이번 투자규모는 100억원이다.

뱅크샐러드는 국내 최초로 데이터 기반 자산관리 서비스를 선보인 대표적 마이데이터 전문기업이다. 뱅크샐러드는 2017년 어플리케이션 출시 이후 4년만에 누적 다운로드 880만회, 연동관리금액 410조원을 돌파했다.

마이데이터는 금융, 의료, 통신 등 다양한 정보의 주체를 기업이 아닌 '개인'으로 정의하는 개념이다. 개인정보 전송요구권을 통해 흩어진 자신의 정보를 자유롭게 열람·가공·분석할 수 있고 이를 통합 관리하기 위해 마이데이터 사업자를 활용할 수 있다.

양사는 이번 투자를 계기로 차량 데이터 오픈 플랫폼, 커넥티드카 등 모빌리티 산업을 위한 광범위한 기술협력에 나서며 전략적 사업 파트너 관계를 구축한다. 또 이를 통해 양사는 마이데이터를 활용하는 자동차 보험 서비스 등 자동차 생활 전반에서 협력방안을 모색하며, 모빌리티와 금융을 결합한 혁신 서비스를 공동 개발한다.

관계자는 "데이터 기반 서비스 개발 및 운영에 강점을 가진 뱅크샐러드에 전략적 투자를 단행키로 했다"면서 "양사간 협력을 통해 다각적으로 사업 시너지를 창출하며 혁신적인 모빌리티 솔루션을 제공하는 기업으로의 개편에 더욱 속도를 낼 것"이라고 밝혔다.

