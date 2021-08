◇ 국장급 인사

▶재정기획심의관 김현곤

◇ 과장급 인사

▶산업경제과장 이승한 ▶신성장정책과장 박재진 ▶서비스경제과장 이상규 ▶경제구조개혁총괄과장 송진혁 ▶복지경제과장 김희재 ▶국유재산정책과장 강대현 ▶국채과장 김이한 ▶재정제도과장 정남희 ▶재정건전성과장 박철건 ▶재정성과평가과장 김선길 ▶타당성심사과장 이지원 ▶회계결산과장 하승완 ▶재무경영과장 이재완 ▶인재경영과장 이복원 ▶윤리경영과장 김수영 ▶공공혁신과장 오정윤

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr