[아시아경제 금보령 기자] 영국의 7월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치가 59.6을 기록했다.

4일 IHS마킷과 영국구매협회(CIPS)에 따르면 7월 서비스업 PMI는 59.6으로 확정돼 예상치인 57.8을 웃돌았고, 전월 확정치 62.4보다는 낮게 나타났다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr