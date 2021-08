[아시아경제 유병돈 기자] 강스템바이오텍 강스템바이오텍 217730 | 코스닥 증권정보 현재가 6,040 전일대비 10 등락률 +0.17% 거래량 102,822 전일가 6,030 2021.08.02 15:30 장마감 관련기사 KTB네트워크, 바이오·소부장·게임 투자 펀드 청산…수익률 276%[e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일강스템바이오텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.87% close 은 운영자금 등 약 500억원을 조달하고자 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정했다고 2일 공시했다.

주당 4040원에 신주 1237만6237주(보통주)가 발행된다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr