[아시아경제 이정윤 기자] 활빈단이 1일 윤석열 전 검찰총장 아내 김건희씨를 비방하는 내용의 '쥴리 벽화'를 설치한 중고서점 주인 등을 명예훼손 혐의로 경찰에 고발했다.

활빈단은 이날 고발장을 접수한 뒤 보도자료를 내고 해당 벽화가 "윤 전 총장에게 정치적 폭력을 가하고, 윤 전 총장 아내에게도 표현의 자유를 빙자한 인격살인 수준의 인권침해를 가했다"며 이같이 밝혔다.

앞서 서울 종로구 관철동의 한 중고서점 건물 옆면에는 '쥴리의 남자들', '쥴리의 꿈! 영부인의 꿈!' 등 김 씨를 비방하는 문구가 적힌 벽화 2개가 게시됐다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr