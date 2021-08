[날씨]내일 아침까지 비…폭염·열대야 지속

[아시아경제 임혜선 기자] 2일 아침까지 전국 곳곳에 비가 올 전망이다.

기상청은 1일 오후 4시 기준 강원 남부 내륙·산지와 충북, 경북권, 전북 북부, 전남 도서(흑산도·홍도)에 호우특보가 발효된 가운데 전국 각지에서 비가 내리고 있다고 밝혔다.

강원 내륙에는 시간당 30㎜ 이상의 매우 강한 비가, 전북·충북·경북권에는 시간당 15∼30㎜의 강한 비가 오고 있으며 돌풍이 불면서 천둥·번개 치는 곳도 있다.

이날 0시부터 오후 4시까지 주요 지점의 강수량은 서울 서대문구 11.5㎜, 인천 옹진군 목덕도 9.5㎜, 강원 정선 사북읍 37.5㎜, 태백 36.9㎜, 평창 32.0㎜, 충남 보령 외연도 50.0㎜, 충북 단양 29.5㎜, 충남 태안 북격렬비도 22.0㎜, 전북 군산 어청도 68.5㎜, 전남 신안 홍도 60.0㎜, 임자도 27.5㎜, 울산 울주 두서면 51.0㎜, 경북 청도 46.0㎜, 경주 37.6㎜, 상주 화서면 30.0㎜다.

전라권 내륙과 경남권 내륙은 밤까지, 중부지방과 경북 서부는 2일 아침까지 비가 올 예정이다.

강원 영서와 남부 내륙에는 2일 낮부터 밤사이 시간당 50㎜ 이상의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다.

전국에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 낮 기온은 33도 내외로 더울 전망이다.

