日, 도쿄올림픽 와중 코로나 긴급사태 확대 선포

[아시아경제 김형민 기자] 도쿄올림픽이 한창인 일본에서 폭발적으로 확산되는 코로나19를 억제하기 위한 긴급사태가 도쿄 외의 지역으로 다시 확대됐다.

일본 정부는 30일 스가 요시히데 총리 주재 코로나19 대책본부 회의를 열고 신규 확진자가 급증하는 사이타마 지바, 가나가와 등 수도권 3개 현과 오사카부 등 4개 광역지역의 긴급사태 발효를 결정했다.

일본의 긴급사태는 전염병 확산을 억제하는 수단으로 특별법에 따라 총리가 발령하는 최고 수준의 방역 대책이다.

발효 지역에선 해당 광역단체장이 외출자제 요청을 비롯해 음식점 영업시간 단축 및 휴업 요청·명령, 주류판매 제한 등 다양한 방역 대책을 시행하고, 이에 응하는 업소는 휴업 보상금 등을 받게 된다.

또 홋카이도, 이시카와, 교토, 효고, 후쿠오카 등 다른 5개 지역에는 중점조치를 새롭게 적용키로 했다. 해당 지역의 긴급사태 발효 및 중점조치 적용 기간은 다음달 2~31일이다.

이에 따라 지난 23일 개회식이 펼쳐진 도쿄올림픽에 이어 8월 24일 시작되는 패럴림픽도 긴급사태 상황에서 막을 올리게 됐다.

일본 정부가 수도권을 중심으로 긴급사태 선포 지역을 대폭 확대하면서 발효 기간을 늘려 잡은 것은 도쿄올림픽이 시작된 후 전염성이 한층 강한 델타 변이 바이러스를 매개로 한 신규 감염이 폭증세를 보이고 있기 때문이다.

도쿄올림픽 개막 7일째인 전날(29) 일본의 전체 신규 확진자는 도쿄 3865명을 포함해 1만699명으로, 하루 1만 명을 처음 넘어섰다.

