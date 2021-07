일동제약, 'BBR4401' 혈중 콜레스테롤 개선 기능성 획득

내년 1분기 프로바이오틱스 브랜드 ‘지큐랩 시리즈’ 제품으로 출시

[아시아경제 김지희 기자] 일동제약이 자체 개발한 ‘비피도박테리움 브레베 IDCC4401(BBR4401) 열처리배양건조물’에 대해 식품의약품안전처로부터 혈중 콜레스테롤 개선 관련 기능성을 인정받아 건강기능식품 개별인정형 원료 자격을 획득했다.

30일 일동제약에 따르면 BBR4401 열처리배양건조물은 장에서 담즙산과 물리적으로 결합해 체외 배출을 유도, 담즙산의 재흡수를 저해한다. 이를 통해 간에서 담즙산 합성 시 체내 콜레스테롤이 소모되도록 촉진한다는 점이 시험관 및 동물 연구에서 일관성 있게 확인된 바 있다.

이를 토대로 혈중 콜레스테롤 수준이 정상 혹은 경계역에 해당하는 LDL-콜레스테롤 100 ㎎/dL 이상, 150 ㎎/dL 미만의 성인 남녀 66명을 대상으로 인체적용시험을 진행한 결과 현저한 혈중 콜레스테롤 개선 효과를 확인했다. 대조군과 저용량 및 고용량군으로 나눠 12주간 BBR4401을 섭취하도록 한 결과, 저용량군과 고용량군 모두 대조군 대비 혈액 LDL-콜레스테롤 수준, 아포지단백B 수준이 유의적으로 감소했다. 총 콜레스테롤과 non HDL-콜레스테롤 등 혈액 지질 수준도 개선된 것으로 나타났다.

혈중 콜레스테롤 개선 외에도 배변 시 과도한 힘주기, 무른 변 및 물설사, 복부팽만감 등 배변 습관 측면에서도 유의적인 결과를 얻었다.

일동제약은 BBR4401의 상용화에 착수해 콜레스테롤 개선과 관련한 개별인정형 건강기능식품으로 개발을 추진하고 내년 1분기 중 자사 프로바이오틱스 브랜드 ‘지큐랩 시리즈’ 제품으로 출시할 예정이다.

앞서 일동제약은 면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 주는 유산균배양건조물 ‘RHT-3201’과 관련한 개별인정형 기능성 원료 자격을 획득하고 지난해 9월 ‘지큐랩 포스트바이오틱스 RHT’ 제품으로 출시한 바 있다.

