세븐일레븐, 김수미 막걸리 ‘수걸리’ 출시…“청량하고 깔끔한 맛”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 자사의 맛 홍보대사 및 모델로 활동하고 있는 배우 김수미와 ‘수걸리’를 출시했다고 29일 밝혔다.

수걸리는 국내산 유기농 찹쌀을 사용해 전통 양조 방식으로 빚은 수제 막걸리로 상품명도 전통 양조 방식을 지켜 빚었다는 의미다. 아스파탐, 삭카린나트륨 등 인공 감미료가 첨가되지 않아 청량하고 깔끔한 맛이 특징이다.

최근 코로나19로 인한 홈술문화 정착과 다양한 주류 소비트렌드 확산에 따라 막걸리 수요도 크게 증가하고 있다. 실제 올해 1월1일부터 7월28일까지 세븐일레븐 막걸리 매출은 전년대비 35.7% 증가했다.

세븐일레븐 관계자는 “최근 막걸리를 찾는 고객층이 넓어지면서 젊은 세대에서도 인기가 높은 김수미 특유의 다정함과 따뜻함을 콘셉트로 한 막걸리 상품을 기획하게 됐다”며 “수걸리는 좋은 재료를 가지고 건강하게 만든 상품으로 막걸리 애호가들에게 좋은 반응을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

