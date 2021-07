美, 내연기관 자동차 연비 규제 강화 임박

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 행정부가 내연기관 자동차 연비 규제를 다시 강화할 것으로 알려졌다.

AP통신은 27일(현지시간) 미 환경보호청이 이르면 다음 주 자동차 연비에 대한 정책을 발표할 것이라고 보도했다. AP는 미 정부와 자동차 업체들이 이에 대해 논의하고 있으며 정확한 수치는 아직 정해지지 않았다고 소식통을 인용해 전했다.

이는 도널드 트럼프 전 행정부가 완화했던 자동차 연비 규제를 버락 오바마 전 정부 수준 이상으로 되돌리려는 시도다.

AP는 바이든 행정부가 2019년 캘리포니아주 정부가 독자적으로 시행하려던 자동차 연비 효율 개선과 배출가스 저감 대책 수준의 규제를 도입할 것으로 예상했다.

지난해 트럼프 전 대통령의 정책을 뒤집는 것이다. 트럼프 전 행정부는 오바마 전 행정부가 2025년까지 의무화했던 갤런당 54.5마일(23.2㎞/L)의 연비 목표를 2026년까지 갤런당 40.4마일(17.2㎞/L)로 완화했다. 오바마 전 행정부는 연비를 연평균 5%씩 개선하려 했지만, 트럼프 전 대통령은 연평균 연비 개선율을 1.5%로 낮추며 자동차 업체의 부담을 낮추려 했다.

트럼프 전 대통령은 캘리포니아주의 독자적인 연비규제 정책에 대해서도 소송을 제기하며 공세를 펴기도 했다.

워싱턴포스트(WP)는 이번 조치가 기후변화 대응을 강조하는 바이든 행정부의 핵심 의제가 될 것이라고 내다봤다.

WP는 다만 오바마 전 행정부에서 추진했던 수준보다는 낮은 수준의 목표가 제시될 수도 있다고 추정했다.

이번 조치는 미국 자동차시장의 40%를 전기차로 바꾸겠다는 바이든 정부의 정책 의지가 반영된 것이라는 분석이다.

미국 자동차 회사들은 트럼프 전 행정부의 캘리포니아 연비 규제 대응 소송에 찬성했지만 바이든 대통령의 당선 이후 입장을 바꿨다.

GM, 포드 등 미국 자동차 회사들은 내연기관 차량 출시 중단, 인기 차량에 대한 전기차 전환을 발표했다. 바이든 대통령은 포드의 F-150 전기 픽업트럭 공장을 직접 방문하고 운전하며 지원사격을 하기도 했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr