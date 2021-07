개미 '카뱅' 집중할 때 外人은 '카카오'

이번주 외국인 순매수 2위…4거래일 연속 매수행렬

최근 주가 주춤하자 저가 매수 돌입

[아시아경제 이민우 기자] 카카오뱅크 기업공개(IPO) 일반 투자자 청약에 58조원이 넘는 자금이 몰린 가운데 외국인들은 최근 주가 조정을 겪고 있는 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,403,640 전일가 148,000 2021.07.28 11:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데.. close 를 다시금 사들이기 시작했다. 핀테크(금융+기술) 자회사의 상장 기대감이라는 호재가 소멸하고 있지만 쇼핑과 광고, 모빌리티의 성장성에 주목하며 저점 매수에 나선 것으로 풀이된다.

28일 한국거래소에 따르면 외국인투자자들은 카카오뱅크 청약이 진행된 이번주(26~27일) 코스피 시장에서 카카오를 892억원어치 순매수했다. 전체 외국인 순매수 종목 2위에 해당하는 규모다. 지난주부터 전날까지 4거래일 연속 카카오를 사모았다. 외국인들이 4거래일 이상 연속으로 카카오를 사들인 것은 지난달 11일 이후 처음이다. 전날에만 648억원어치 사들이며 월초(7일) 이후 가장 많이 순매수했다.

최근 가파르게 상승하던 주가가 카카오뱅크 상장 등 재료 소멸로 15만원대 밑으로 내려앉자 저가 매수에 나선 것으로 풀이된다. 카카오뱅크 상장 대표 주관사 KB증권에 따르면 전날 일반 청약 마감 결과 증권사 4곳에서 청약 증거금 총 58조2020억원이 몰렸다. SK아이이테크놀로지 SK아이이테크놀로지 361610 | 코스피 증권정보 현재가 228,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 181,456 전일가 228,500 2021.07.28 11:41 장중(20분지연) 관련기사 이달 큰 폭 오른 '카겜·에코프로비엠·SKIET', 내달 MSCI 편입 기대ETF 이끈 BBIG의 힘 외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…LG전자 사고 삼성전자 팔고 close (80조9017억원)나 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 1,500 등락률 +0.92% 거래량 224,845 전일가 162,500 2021.07.28 11:41 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 4주 연속 '팔자'…하이브 사고 SK이노 팔고렘데시비르 50배 효과! 임상결과 발표![e공시 눈에 띄네] 코스피-28일 close (63조66198억원)에는 미치지 못하는 역대 5위 기록이다. 그럼에도 중복청약 금지 이후 첫 청약이었던 점과 공모가 고평가 논란에 휩싸였던 점을 고려하면 나름 흥행했다는 평가다.

카카오뱅크 청약이 마무리됐음에도 성장 동력은 여전하는 판단이 작용한 것으로 보인다. 당장 카카오페이가 연내 상장을 앞두고 있다. 다음달에서 올해 4분기로 미뤄졌지만 잠재력은 여전하다는 평가다. 카카오 자체의 쇼핑, 광고 부문의 매출도 꾸준히 증가세를 유지하고 있다. 특히 모빌리티도 택시, 주차장, 퀵서비스 등 이동과 관련된 모든 서비스를 담은 플랫폼으로 성장 중이다.

김소혜 한화투자증권 연구원은 "하반기에도 카카오의 매출액 성장률은 35%대로 국내외 동종업체 중 가장 높은 수준이 전망되고 신사업 투자 회수기로 인해 수익성도 더욱 가파르게 회복될 것"이라며 "특히 카카오모빌리티는 향후 카카오 주가 상승의 '비밀병기'가 될 것"이라고 전망했다.

