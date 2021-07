[아시아경제 이광호 기자]금융감독원은 'FSS 어린이 금융스쿨' 온라인 입교식을 개최했다고 28일 밝혔다.

금감원은 지난 6월 23일부터 7월 16일까지 전국 초등학생(4~6학년)을 대상으로 참가자를 모집, 200명 선발에 326명이 지원해 높은 관심을 보였다.

김은경 금융소비자보호처장은 "안정적인 경제생활을 영위하기 위해서는 조기 금융교육이 반드시 필요하다"며 "온라인을 통해 금융도 배우고 체험과제 수행을 통해 부모님과 함께 추억도 쌓을 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

금감원은 올해 처음 실시하는 FSS 어린이 금융스쿨의 성과를 통해 매년 운영하는 방안을 추진할 계획이다.

