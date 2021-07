일동후디스, ‘하이뮨’ 체험단 이벤트

[아시아경제 문혜원 기자] 일동후디스가 ‘하이뮨 프로틴 밸런스’의 신제품 출시를 기념해 1200명 규모의 무료 체험단을 다음 달 8일까지 모집한다고 27일 밝혔다.

일동후디스는 많은 소비자들이 ‘하이뮨 프로틴 밸런스’ 신제품을 직접 체험하고 ‘1일 1하이뮨’ 습관으로 평생 건강의 기반을 다질 수 있도록 체험단 이벤트를 기획했다.

이벤트는 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 음료’, ‘하이뮨 프로틴 밸런스 주니어 밀크’ 중 원하는 제품을 선택해 체험단 지원이 가능하다. 간편하게 마시는 고단백 영양식 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 음료’ 체험단 1000명에게는 4개입으로 구성된 체험 키트를, 성장기 어린이를 위한 ‘하이뮨 프로틴 밸런스 주니어 밀크’ 체험단 200명에게는 스틱 2입으로 구성된 체험키트 3개와 전용 보틀을 제공한다.

체험단 모집은 약 2주간 일동후디스 건강기능식품 전용 쇼핑몰인 ‘하이뮨몰’을 통해 진행되며, 당첨자는 다음 달 17일 발표할 예정이다. 선정된 이들은 다음 달 23일부터 9월5일까지 개인 SNS에 제품 체험 후기를 남기면 된다. 일동후디스는 이 가운데 우수 후기를 작성한 ‘베스트 챌린저’를 선정해 맥북 프로, 애플워치, 스타일러, 다이슨 청소기, 하이뮨몰 5만포인트 등 최대 200만원 상당의 푸짐한 경품을 증정한다.

