무빙, DSEV와 라스트마일 e모빌리티 인프라 확산 '맞손'

[아시아경제 김철현 기자] 친환경 모빌리티 공유 플랫폼 스타트업 무빙(대표 이상명)은 친환경 배송 수단 확대를 위해 디에스이브이와 손을 잡았다고 26일 밝혔다.

무빙은 지난 23일 디에스이브이(DSEV)와 '라스트마일 e모빌리티 인프라 확산을 위한 협약'을 체결했다. DSEV는 동신모텍의 자회사로 네덜란드 소형 퍼스널리티 전문 업체 카버(CARVER)의 3륜 전기차 모델 'CARGO'를 생산하고 있다.

무빙과 DSEV는 CARGO 모델을 무빙의 공유 배터리 충전시스템(BSS)으로 충전할 수 있도록 기능을 보완할 계획이다. 또한 무빙과 DSEV는 CARGO가 국내 라스트마일 시장에 자리잡을 수 있도록 e모빌리티 산업과 지자체별로 운영하는 탄소중립 사업에 함께 참여할 예정이다.

이상명 무빙 대표는 "라스트마일 시장이 급성장하면서 다양한 형태의 배송원이 시장에 진입하고 있어 전기 이륜 자전거, 전기 삼륜차 등 친환경 배송 수단을 확장하고자 노력 중"이라며 "친환경 배송 수단에 맞는 교체형 배터리와 표준화된 BSS 인프라를 확충해 나갈 것"이라고 말했다.

