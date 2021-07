나이트클럽 재개장에…프랑스, 코로나 확진자 속출

[아시아경제 조현의 기자] 프랑스에서 1년 4개월 만에 재개장한 나이트클럽이 코로나19 확산 거점으로 떠오르고 있다.

24일(현지시간) 일간 르피가로, 르파리지앵 등 현지 언론 보도를 종합하면 프랑스 북부 릴, 동부 보주와 두, 서부 보르도에 있는 나이트클럽 4곳이 문제가 됐다.

벨기에와 국경을 접한 릴의 한 나이트클럽에서는 이달 14일 방문객 중 78명이 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 확인됐다.

보주의 나이트클럽에서는 지난 13일, 16일, 17일 최소 44명이 코로나19 검사 결과 양성이었고 이들과 접촉한 사람은 1000명에 달했다.

두의 한 나이트클럽도 13일, 16일, 17일 방문한 사람 중 85명이 코로나19 확진을 받으면서 클럽이 문을 닫았다.

보르도의 한 나이트클럽에서도 이달 중순 71명이 무더기로 코로나19 확진 판정을 받으면서 방역 수칙을 지키지 않았다는 지적이 잇따랐다.

익명으로 BFM 방송과 인터뷰한 나이트클럽 직원은 "코로나19 확진자가 여러 명 나와도 문을 닫지 않으려고 외부에 알리지 않는다"며 "업주에게는 돈이 먼저기 때문에 클럽이 꽉 찰 때까지 손님을 받는다"고 털어놨다.

프랑스의 나이트클럽은 코로나19 대유행 초기인 2020년 3월 문을 닫았다가 2021년 7월에서야 보건 증명서를 확인하는 조건으로 영업을 재개할 수 있었다.

보건 증명서를 검사했는데도 나이트클럽에서 코로나19 확진자가 무더기로 쏟아진 점을 근거로 통제 나사를 다시 조여야 한다는 목소리가 나온다.

엎친 데 덮친 격으로 현재 프랑스에서 전파력이 강한 델타 변이가 우세종으로 자리 잡은 점도 부담으로 작용하고 있다.

정부에 코로나19 정책을 조언하는 장프랑수아 델프레시 과학자문위원장은 "전염병이 확산하는 시대에 나이트클럽 개장은 위험할 수밖에 없다"고 지적했다.

