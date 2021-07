[아시아경제 류태민 기자] 계체 통과를 위해 ‘삭발 투혼’을 선보인 여자 유도 국가대표 강유정(순천시청)이 아쉽게 메달 도전에 실패했다.

강유정은 24일 일본 도쿄 지요다구 일본무도관에서 열린 도쿄올림픽 유도 여자 48㎏급 스탄가르 마루사(슬로베니아)와 32강전에서 패했다.

그는 경기 시작 27초 만에 배대뒤치기로 절반을 얻으며 순조롭게 출발했지만, 세로누르기 한판을 내주며 허무하게 패했다.

강유정은 전날 공식 계체를 앞두고 계체 통과를 위해 머리를 하얗게 밀며 전의를 다지기도 했다.

