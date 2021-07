KFC, 트라이엄프엑스와 MOU

[아시아경제 문혜원 기자]KFC코리아는 블록체인 공동연구 및 NFT 기술을 비즈니스에 접목하기 위해 크로스체인 기반의 NFT 개발사 트라이엄프엑스(TriumphX)와 MOU를 체결했다고 23일 밝혔다.

NFT(Non-Fungible Token, 대체불가토큰)는 특정 디지털 파일에 대한 소유권을 위변조가 불가능한 블록체인의 형태로 보관하는 기술이다. 디지털 콘텐츠에 희소성을 더하고 개인 간 자유로운 거래를 지원하기 때문에 최근 게임, 스포츠, 아트, 뮤직, 캐릭터, 브랜드 콘텐츠 등 각 분야에서 빠르게 적용되고 있다.

NFT 시장 분석업체 넌펀저블닷컴에 따르면 올해 1분기 NFT 거래량은 약 2조원으로, 지난해 거래량인 4000억원에 비해 괄목할만한 성장세를 보이고 있다.

KFC코리아는 이번 MOU를 통해 자사의 브랜드 콘텐츠에 블록체인 및 NFT 기술을 접목시켜 완전히 새로운 포맷으로 선보일 계획이다.

