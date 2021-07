맥도날드, ‘필레 오 피쉬’ 40% 특별 할인

[아시아경제 문혜원 기자] 한국맥도날드가 ‘필레 오 피쉬’를 더욱 맛있고 부담 없이 즐길 수 있도록 40% 단품 할인 프로모션을 진행하고 타르타르 소스 추가 옵션도 새롭게 추가한다고 23일 밝혔다.

필레 오 피쉬는 촉촉하고 폭신한 스팀번(버거빵)에 생선살의 결이 그대로 느껴지는 바삭한 생선 패티와 맥도날드의 56년 노하우가 담긴 특별한 타르타르 소스의 환상적인 조합으로 폭발적인 호응을 얻고 있다. 맥도날드만의 ‘베스트 버거’ 이니셔티브가 적용돼 맛과 품질이 더욱 업그레이드 됐다. 지난 4월 재출시 후 3주 만에 100만개 이상의 높은 판매량을 기록했다.

맥도날드는 다음 달 4일까지 약 2주간 ‘필레 오 피쉬’ 단품 특별 할인 프로모션을 진행한다. 매장을 방문해 제품 구매 시 프로모션 기간 동안 ‘필레 오 피쉬’ 단품을 약 40% 이상 할인된 가격인 2000원으로 만나 볼 수 있다.

또한 앞으로는 ‘필레 오 피쉬’와 ‘더블 필레 오 피쉬’ 주문 시 고객 취향에 맞게 타르타르 소스 추가 여부도 선택할 수 있다. 매장에서 주문 시에는 키오스크와 카운터를 통해, 배달 플랫폼 주문 시에는 특이사항 란에 ‘타르타르 소스 추가’를 기입해 최대 1회까지 추가해 주문할 수 있다. 소스 추가 옵션은 할인 프로모션 종료 후에도 제공될 예정이다.

