정부·시멘트 업계, 탄소중립 협력…R&D 본격 추진

[세종=아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 시멘트협회와 '제2차 시멘트그린뉴딜위원회'를 22일 개최했다.

시멘트 그린뉴딜위원회는 시멘트산업의 2050년 탄소중립 논의를 위해 구성된 산·학·연·관 협의체로 지난 2월 출범했다.

이날 회의에선 ▲시멘트 산업 2050 탄소중립 시나리오 ▲시멘트 산업 탄소중립 연구개발(R&D) 로드맵 ▲탄소중립 이행을 위한 제도개선 과제 등을 공유하고 업계, 전문가 의견을 수렴했다.

이고은 산업연구원 연구원은 '2050 시멘트산업 탄소중립 시나리오'를 발표했다. ▲원료부문(석회석대체, 저온소성원료, 혼합시멘트 개발 등) ▲연료부문(폐합성수지 증대, 수소·바이오매스 등 신열원 적용) ▲에너지부문(폐열발전, 설비 효율화) ▲탄소 포집 및 활용·저장 기술(CCUS) 등의 감축 방안을 소개했다. 탄소중립 이행을 위한 그린에너지와 재생원료의 안정적 공급, 대체 원료 사용 확대를 위한 노력 필요성도 강조했다.

이성민 한국세라믹기술원 분원장은 '시멘트 산업 탄소중립 R&D 로드맵' 진행 현황을 발표했다. 탄소중립 시나리오를 달성하기 위한 R&D 로드맵을 수정·보완 진행중이고, 우선순위 선정을 통해 ▲원료(석회석) 대체 ▲CO2 반응경화 시멘트 ▲폐합성수지연료 확대 사업을 2022년부터 추진 예정이다. R&D 로드맵 기준 총 16개 전략사업 중 ▲수소 연료를 이용한 신열원 기술 ▲배기가스 활용 합성가스 생산기술 ▲CO2 합성가스 전환공정 실증기술 등을 범부처 사업으로 추진해 나간다는 방침이다.

정해붕 한국시멘트협회 전무는 '시멘트 산업 탄소중립을 위한 제도개선 과제'로 ▲1종 보통시멘트의 KS 규격 개정 ▲석회석 시멘트 등 혼합시멘트 KS 규격 제정을 제안했다. 유연탄을 가연성 순환자원(폐합성수지 등)으로 대체하기 위해 합리적인 염소 규제안을 도출하기 위한 개선 방안도 내놨다.

시멘트 업계는 지난 1차 회의 이후 산업은행과 탄소중립 구현을 위한 산업·금융 협력 프로그램으로 '1조원을 지원하는 협약'을 체결했다.

산업부 관계자는 "CO2 저감 시멘트 생산기술을 투자세액 공제 대상인 신성장 기술에 포함하는 것을 관계부처와 협의하는 등 시멘트 산업의 탄소중립 전환을 다방면에서 적극 지원하고 있다"며 "앞으로도 이런 노력을 지속할 것이며 탄소중립 실현을 위해 업계가 기술혁신과 과감한 투자를 해달라"고 밝혔다.

