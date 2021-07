'광주 붕괴참사' 수억원 챙긴 브로커 구속…"금품 받고 철거업체 선정 개입"

[아시아경제 나예은 기자] 광주 철거건물 붕괴 참사 이후 억대 금품을 받고 '철거 업체 선정'에 개입한 브로커 이모(73)씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 위해 21일 광주지방법원에 출석했다.

광주 학동4구역 철거 업체 선정에 개입한 브로커 이모(73)씨는 "돈을 받아 재개발조합에 건넸느냐" "문흥식과는 어떤 관계냐" "왜 돈을 건넸느냐" 등의 취재진 질문에 침묵으로 일관했다.

이씨는 2017~2019년 사이 4~5차례에 걸쳐 조합과 계약을 체결해주는 대가로 철거업체 3곳과 정비기반업체 1곳의 관계자들로부터 억대의 돈을 받아 나눠가진 혐의를 받고 있다. 그는 후배 문흥식(61·전임 5·18구속부상자회장)씨와도 친분이 있는 것으로 드러났다.

이씨와 문씨는 조합장과의 친분을 이용해 조합이 발주하는 공사를 맡게 해주겠다고 제안한 것으로 전해졌다. 정비기반시설공사 업체 선정은 이씨 혼자 범행한 것으로 밝혀졌으며, 경찰 조사에서 자신의 혐의를 인정한 것으로 알려졌다.

같은 혐의를 받고 있는 문씨는 붕괴 참사 이후 변호사법 위반 혐의로 입건되기 직전인 지난달 13일 미국으로 달아나 귀국하지 않고 있다. 문씨는 한동안 사업 구역 주변을 활동 무대로 하는 폭력조직에서 이씨와 함께 활동했던 것으로 알려졌다.

경찰은 "해외 도피로 해결되는 일이 아닌 만큼 빠른 시간 안에 귀국하길 바란다"고 말했다.

경찰은 조합과 계약을 맺는 과정에 브로커들과 직간접적으로 개입한 업체들이 더 있다고 보고 수사를 확대하고 있다.

앞서 지난달 9일 오후 4시22분쯤 광주 동구 학동 재개발지역에서 철거 중인 5층 건물이 무너지며 정차 중인 시내버스를 덮쳐 버스에 타고 있던 승객 9명이 숨지고 8명이 중상을 입었다. 이번 붕괴 참사와 관련된 경찰의 조사 대상은 현재까지 45명으로, 이 중 23명이 입건됐고 4명이 구속됐다.

