바이든 "결정적인 경쟁에 직면"...대중 공조 강조

"취임 6개월 국무회의 방어적 자세...남은 임기 난관 암시"

[아시아경제 조유진 기자] 조 바이든 미국 대통령은 20일(현지시간) "중국 등 다른 국가들과의 결정적인 경쟁에 직면해 있다"며 민주국가들의 대중 공조를 강조했다.

바이든 대통령은 지난 1월20일 취임 후 꼭 6개월을 맞은 이날 백악관 캐비닛룸에서 열린 국무회의를 주재하며 "많은 국가들이 독재 체제와 경쟁할 수 없을 것으로 믿지만, 나는 그런 생각을 완전히 거부한다"며 이 같이 말했다.

그는 또 미국 리더십의 과제는 민주주의가 독재정치보다 더 유능하다는 것을 증명하는 것이라면서 "미국이 돌아왔다"고 강조했다. 특히 중국을 사실상 독재 국가로 지목하면서 민주주의 국가들이 결집해야 한다는 의지를 다졌다고 외신들은 전했다.

바이든 대통령은 "아직 이뤄져야 할 일이 많고 해야 할 일도 많다"면서 "우리가 하려는 일의 본질에 대다수 국민이 동의하는 상황이고 그렇기 때문에 모든 약속을 이행해야 한다면서 우리가 함께하는 동안 미국이 할 수 없는 것은 없다"고 강조했다.

코로나19 팬데믹 상황에서 경제 회복과 국제사회에서 미국의 리더십 회복 등 그간의 성과도 거론했다. 그는 코로나19 사망률이 최고치였을 때보다 90% 가까이 감소했다고 강조하고 현재 거의 모든 사망자는 백신 미접종자라면서 미국은 진전을 이루고 있다고 말했다.

이어 취임 후 6개월간 어떤 행정부보다 많은 300만 개의 일자리를 창출했다면서 "우리는 이 위대한 움직임을 경제 호황으로 바꿀 수 있다"고 말했다. 투표권, 이민, 경찰 개혁, 범죄 대응 등 중요한 다른 영역의 의제들도 있다고 부연했다.

CNN은 이에 대해 "바이든 대통령이 취임 6개월간의 성과에 대해 방어적으로 접근했다"며 "이는 남은 임기 중 극복해야 할 난관이 적지 않음을 시사한다"고 전했다. 그러면서 러시아와 중국의 사이버 공격, 미군 철수 후 아프가니스탄의 탈레반화, 인플레이션 위협, 국경에서의 이민자 유입 차단 실패 등을 주요 난관으로 제시했다.

CNN에 따르면 전 각료가 모인 바이든 대통령의 대면 국무회의는 이번이 취임 후 두 번째이며 통상 국무회의 소집 장소인 캐비닛룸에 전 각료가 모인 것은 처음이다.

