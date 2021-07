경기도, 전국 최초 '안성휴게소 의원' 26일 문열어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전국 최초로 고속도로 휴게소에 설치하는 공공의료시설인 '경기도립 안성휴게소의원'이 오는 26일 문을 연다.

경기도는 지난 4월부터 시작한 경기도립 안성휴게소의원 조성공사가 이달 9일 완료됐다고 21일 밝혔다.

경부고속도로 서울방향 안성휴게소에 면적 223㎡(2층) 규모로 조성된 경기도립 안성휴게소 의원은 고속도로 이용자의 일반 진료 및 응급 치료, 의료취약지역 보건의료 보장 등을 맡게 된다.

도는 경기도의료원을 운영 수탁기관으로 선정했다. 의사 2명을 포함한 의료진 6명이 근무한다. 진료 시간은 휴무일 없이 365일 오전 10시부터 오후 7시까지다. 월요일과 목요일은 오후 10시까지다.

운영 시간은 추후 만족도 조사 등을 바탕으로 연장 운영 등을 조정할 계획이다.

진료과는 가정의학과가 있으며 고속도로에서 발생한 응급환자 처치, 예방접종 등을 담당한다.

필요할 경우 의원에서 바로 약 처방도 한다. 보건복지부 고시에 따라 의료기관과 약국이 1㎞ 이상 떨어져 지역주민이 이용하기 어렵다고 판단되면 의약분업 예외 지역으로 지정할 예정이다.

도는 안성휴게소의원이 가정의학과 진료와 응급환자 처치, 예방접종 등이 가능하기 때문에 평소 시간을 내 병원을 찾기 어려운 화물차나 버스운전사의 건강관리에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

인근 의료시설이 부족한 안성 원곡면 주민과 평택ㆍ오산ㆍ용인지역 일부 주민들도 이용할 것으로 보고 있다.

안성휴게소에는 2013년 민간의원이 개원했으나 2018년 문을 닫아 해당 지역 공공의료서비스 제공의 필요성이 높았다.

도는 차량 통행량과 휴게소 이용현황, 주변 의료여건 등을 종합적으로 고려해 안성휴게소에 도립의원을 설치했다고 설명했다.

도는 앞으로 경기도립 안성휴게소의원을 통해 코로나19 백신접종도 추진할 계획으로 안성시 보건소와 국가예방접종위탁 계약 등 별도 행정 절차를 거쳐 백신접종 의료기관으로 지정할 계획이다.

한편 경기도립 안성휴게소의원은 경기도민이 직접 제안한 아이디어가 정책으로 실현됐다는 점에서 의미가 크다.

도 관계자는 "고속도로 휴게소 공공병원 설치는 2018년 이재명 경기도지사직 인수위원회인 '새로운 경기 위원회'에 접수된 3만2691건의 도민 정책 제안 가운데 하나였다"면서 "오랜 준비기간을 거쳐 실제 정책으로 실현됐다. 혹시 모를 응급상황에 대처할 수 있는 공공의료기관으로 의료공백 최소화 효과를 기대할 수 있다"고 전했다.

경기도립 안성휴게소 의원은 지난해 6월 경기도와 한국도로공사 간 협약 체결로 경기도는 시설 설치와 운영 예산 지원을, 한국도로공사는 휴게소 내 병원부지를 제공하는 방식으로 추진됐다.

