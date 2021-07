이재정교육감 "내년 교육감 출마 고민중…아이들 학원 잠시 중단해 달라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 학원 등 다중이용시설에 아이들을 보내는 것을 잠시 중단해 달라고 당부했다. 또 내년 교육감 출마 여부에 대해서는 깊이 고민하고 있다고 밝혔다.

이 교육감은 21일 비대면 온라인으로 진행한 민선4기 3주년 기자회견에서 "최근 학원발 학생 확진자가 급격히 늘고 있다"며 "학부모님 들께서는 학원을 비롯해 다중이용시설에 아이들을 보내는 일을 잠시 멈춰 달라"고 주문했다.

이 교육감은 이어 "학생 확진자의 경우 태권도, 보습학원, 음악학원에서 감염된 사례가 제법 있고, 교직원 확진자 중엔 사적 모임에 갔다가 감염된 경우가 있었다"고 전했다.

그러면서 "교직원들은 교회나 결혼식, 장례식에 가는 것을 자제해주고 사적 모임도 가능한 참석하지 말아 달라"고 덧붙였다.

이날 0시 기준 도내 학생 및 교직원 신규확진자는 52명이다. 학생 확진자 49명 중 13명(26.5%)은 학원에서 감염된 것으로 조사됐다.

전날에도 학생 신규확진자 43명 중 10명(23.2%)이 학원에서 감염된 것으로 파악됐다.

그동안 학생감염 대부분이 가족 간 감염으로 발생했는데, 최근 들어 학원발 확진 사례가 연달아 나오고 있는 것이다.

이 교육감은 "지난 13일부터 교사들과 함께 학원 종사자들도 백신을 맞고 있다. 집단면역이 하루빨리 이뤄질 수 있도록 모두가 마음을 모아야 한다"며 "앞으로 4단계 동안만이라도 이를 지켜주길 다시 한번 간곡히 부탁한다"고 했다.

이 교육감은 2학기 개학을 위한 방역 계획에 대해선 "내년도 임용 확정이 된 분들을 포함해 교사 전원이 접종받을 수 있도록 8월 말까지 대처할 것"이라며 "개학 3일 전 PCR(유전자증폭) 검사 결과 음성이 나와야 등교, 출근할 수 있도록 조치하겠다"고 밝혔다.

다만 "학생들 전원이 PCR 검사받는 것에 대해서는 논의 중"이라며 "개학 전에는 학부모와 학생이 걱정하지 않는 분위기를 만들겠다"고 약속했다.

내년 6월 치러지는 교육감 선거 출마와 관련해서는 "지금 선거를 생각하기보다 지난 8년간의 임기 동안 미진했던 부분에 집중하고 맡겨진 책임을 다하겠다"며 "그 다음에 (출마 여부에 대해) 깊이 생각하겠다"고 답했다.

