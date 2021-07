비보존헬스케어, 비마약성 진통제 '오피란제린' 국내 3상 첫 환자 등록

내달 초까지 대형병원 4곳서 환자 순차 등록 예정

[아시아경제 김지희 기자] 비보존헬스케어는 비보존이 개발한 비(非)마약성 진통제 ‘오피란제린'(VVZ-149) 주사제의 국내 임상 3상을 본격 개시했다고 21일 밝혔다.

비보존 헬스케어는 지난 20일 서울아산병원에서 복강경 대장절제 수술 후 통증을 겪는 환자를 임상의 첫 환자로 등록했다. 이번 임상은 서울대학교병원과 고려대학교 안암병원, 분당서울대학교병원, 서울아산병원 등 대형병원 네 곳에서 대장절제술 환자 300명을 대상으로 진행된다. 서울아산병원이 가장 먼저 환자 등록을 시작했으며, 다른 기관에서도 이번 주부터 다음달 초에 걸쳐 순차적으로 환자를 등록할 예정이다.

오피란제린은 수술 후 통증을 비롯한 중등도 이상의 통증에서 강력한 진통 효과를 가진 비마약성 진통제다. 비마약성, 비소염진통성이기 때문에 마약성 진통제인 오피오이드나 NSAID(비스테로이드성 소염진통제)의 부작용을 극복할 수 있다는 것이 장점이다.

대장절제술은 대장암 환자들에게 필요한 통증 강도가 높은 수술로, 통증 감소를 위해 수술 시 마약성 진통제가 필수적으로 사용된다. 마약성 진통제는 타이레놀과 같은 아세트아미노펜 계열 해열진통제나 소염진통제로는 효과를 볼 수 없는 극심한 통증을 다스리는 약물이다. 그러나 호흡 억제, 변비, 가려움증 등 부작용 외에도 남용할 경우 마약 중독을 야기한다는 문제가 있다.

이두현 비보존그룹 회장은 “코로나19에도 불구하고 임상이 원활하게 진행될 수 있도록 많은 노력을 기울이고 있다”며 “이전의 임상을 통해 오피란제린의 안전성과 유효성을 확인해 온 만큼 이번 임상에서도 긍정적인 결과를 기대하고 있다”고 전했다.

한편 비보존 헬스케어는 지난해 10월 비보존으로부터 비마약성 진통제 신약인 오피란제린 주사제의 국내 독점 실시권을 획득해 국내 임상을 진행하고 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr