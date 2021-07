사전예약 3번째 '먹통'에…당국 "600만명 동시에 몰려, 우회경로도 조치중"(상보)

53~54세 접종 대상자 150만명인데 600만명 동시 접속…당국 "원인 분석중"

[아시아경제 김지희 기자] 코로나19 백신 사전예약 개시 직후 예약 홈페이지에서 접속 장애가 나타나는 문제가 해결되지 않고 있는 가운데 전날 진행된 53~54세 예약의 대기자가 600만명을 기록한 것으로 나타났다. 사전예약 홈페이지 동시접속 가능 인원은 30만명 가량인데 20배에 달하는 인원이 몰린 셈이다. 53~54세 접종 대상자가 약 150만명 정도라는 점을 고려하면 전체 대상자의 4배 수준이다.

지난 19일 오후 8시부터 시작된 53~54세 대상 접종 사전예약은 예약자 쏠림 현상으로 접속 장애를 겪었다. '먹통 사태'가 이어지자 당국은 밤 10시까지 2시간 가량 서버 안정화를 위해 예약을 중단하기도 했다. 하지만 밤 10시 예약이 재개된 이후에도 빠르게 예약을 하려는 인원이 몰리면서 긴 대기시간이 이어졌다.

정우진 코로나19 예방접종대응추진단 시스템관리팀장은 20일 코로나19 정례브리핑에서 "지난 주말 동안 초기 접속자 수를 최대한 분산시킬 수 있는 방법을 찾았고 이를 위해 전날 12시께 클라우드 서버로 예약 기능 일부를 이관했다"며 "다만 오후 8시 개시 직후 당초 예상 대비 너무 많은 접속자가 몰리면서 4대로 운영할 예정이었던 클라우드 서버에 교착 상태가 발생했다"고 설명했다.

이어 "해당 장애 대응을 위해 10시까지 시스템을 중단하고 기존 4대였던 서버 양을 10대로 늘려 대응했다"며 "이에 초기 접속자 쏠림 현상이 어느 정도 진행된 이후에는 조금이나마 원활하게 예약이 진행되는 것을 확인할 수 있었다"고 전했다.

이 같은 예약 사이트 '먹통 사태'가 나타난 건 전날이 세번째다. 추진단에 따르면 앞서 유사한 문제가 확인된 지난 12일 예약 대기자 수는 100~120만명, 14일에는 약 300~320만명이었다. 전날에는 대기자가 무려 600만명까지 늘었다.

문제는 이 뿐만이 아니었다. 접속 장애가 해결된 이후에도 1시간이 넘는 대기가 불가피했기 때문이다. 이 과정에서 온라인상에서는 특정 입력어를 입력하면 바로 예약페이지로 이동이 가능한 우회 접속경로가 알려졌다.

정 팀장은 "지난번과 동일하게 정상적으로 예약이 된 것으로 본다"며 "다만 SNS를 통해서 공유되고 있는 방법들은 최대한 찾아서 조치 중"이라고 설명했다. 현재 '비행기모드'를 활용한 방안은 이미 조치가 이뤄진 상태다. 정 팀장은 "다중접속제어 기관과 협의를 통해 그동안 우회경로를 통해 접속한 사례가 어떤 유형이 있는지 원인 분석을 하고 오늘 20시 개통하는 시기에 반영할 수 있도록 준비하고 있다"고 강조했다.

아울러 새벽 시간 동안에는 '코딩 오류'로 인해 예약에 혼선을 빚은 데 대해서는 "예약대상자 일정, 방법 등이 매번 예약을 개통하면서 조금씩 바뀌다 보니 시스템 코드들을 정교하게 확인하지 못해 대단히 송구스럽다"며 사과했다.

정 팀장은 민간 플랫폼을 통해 예약접수를 받자는 주장에 대해 "네이버, 카카오에서 예약을 받는다고 하더라도 서버 접속 부하 문제는 해소되는 게 근본적으로 어렵다"며 "개인정보보호나 사전예약 일정 등이 촉박해 타사에 개발 요청을 하는 것은 시간이 걸려 고려하고 있지 않다"고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr