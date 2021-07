[아시아경제 부애리 기자] 카카오 계열사 그라운드X가 한국은행 디지털화폐(CBDC) 모의실험 시스템을 개발한다.

20일 조달청 국가조달시스템 나라장터에 따르면 한국은행이 발주한 'CBDC 모의실험 연구사업'에 그라운드X가 종합평점 95.3점을 받아 우선협상대상자로 선정됐다.

경쟁했던 네이버 라인플러스는 92.7점, SK㈜ C&C는 89.8점을 받았다.

그라운드X와 협력하는 기업은 카카오뱅크, 카카오페이, 컨센시스, KPMG, 에스코어 등이다.

그라운드X 관계자는 "한국은행의 CBCD 파일럿 시스템 구축을 성공적으로 이행할 수 있도록 최고의 플랫폼을 개발할 것"이라고 밝혔다.

