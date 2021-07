경북 칠곡군 50대 경찰, 백신 교차 접종 후 사흘만에 숨져

구미경찰소 소속 경위, 1차 AZ→2차 화이자 백신 접종 후 이상반응

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 코로나19 백신을 교차 접종한 50대 현직 경찰 간부가 접종 사흘 만에 숨졌다.

20일 경북 칠곡경찰서에 따르면 이날 새벽 2시께 구미경찰서 인동파출소 소속 A경위(52)가 자택인 칠곡 북삼읍 아파트에서 거실에 의식없는 상태로 쓰러진 채 가족들에 의해 발견됐다. A경위는 곧바로 순천향병원으로 이송됐으나 새벽 3시18분께 결국 숨졌다.

그는 지난 4월28일 아스트라제네카를 1차로, 지난 17일 화이자 백신을 2차로 접종한 뒤 두통과 오한 등 이상반응을 호소했던 것으로 알려졌다.

A경위는 2년 전 건강검진에서 심장판막증 등 심장 질환이 의심된다는 소견을 받았지만, 약을 먹지 않고 평소 건강하게 생활해 왔던 것으로 전해졌다. 유족으로는 아내와 중학생 자녀 2명이 있다.

경찰 관계자는 "백신 접종과 사망과 인과관계가 아직 명확하지 않다"며 "21일 부검을 실시할 예정"이라고 말했다.

