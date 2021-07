카카오벤처스, 의료 AI 기업 '딥메트릭스'에 시드 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오의 투자 전문 자회사 카카오벤처스는 신한캐피탈, IMM인베스트먼트와 함께 딥메트릭스에 15억 원을 투자했다고 20일 밝혔다. 딥메트릭스는 머신러닝 기반의 의료기기용 소프트웨어를 개발하는 회사다.

구글 리서치, IBM 리서치 등에서 일했던 송현오 대표가 주축이 돼 설립된 딥메트릭스는 세계 최고 수준의 연구자와 의료전문가들로 구성됐다. 또 고영일 서울대병원 혈액종양내과 교수 등 머신러닝에 뛰어난 역량을 보유한 연구진이 여럿 합류했다.

딥메트릭스는 맥파(PPG)로부터 동맥혈압(ABP)을 추정해내고, 심장판막 질환을 분류해내는 기술을 갖고 있다. 또 심전도(ECG) 혹은 맥파 데이터만으로 부정맥을 추정하고 중증도 여부도 판단한다. 이 외에 치료 약물 모니터링(Therapeutic drug monitoring), 인공호흡기(Ventilator)에 사용할 수 있는 AI 모델도 개발하고 있다.

딥메트릭스가 개발하는 의료기기용 소프트웨어는 현대 전문 의료기기에서 핵심적인 요소다. 고가의 전문의료 기기들은 세부조작이 까다로워 이를 쉽게 다룰 수 있는 전문의가 충분하지 않은데, 의료기기용 소프트웨어가 개발되면 의료인의 의료행위를 도와 환자에게 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

초기단계 기업이지만 관련 시장의 긍정적인 전망과 최고 수준의 연구 실적이 이번 투자에서 긍정적 평가를 받았다.

김치원 카카오벤처스 상무는 "딥메트릭스는 생체신호에 초점을 둔 독보적인 AI 기술을 보유한 회사"라고 평가하며 "의료 AI 시장의 새 막을 열 것이라고 기대한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr