문예진·김현길 작가 강의 6편 공개

[아시아경제 한진주 기자] 서울특별시교육청 산하 성북강북교육지원청은 20일부터 온라인 문화예술 특강 '일상에 스며드는 예술'을 유튜브로 공개한다.

이번 온라인 특강은 코로나19로 지쳐가는 마음을 위로하기 위한 ‘마음 챙김’ 프로그램의 하나로 시민들에게 심리적 안정감을 선사하기 위해 기획됐다. 스테들러코리아가 후원을 맡아 문구 제품을 지원한다.

20일 오전 10시부터 성북강북교육지원청 평생교육건강과 유튜브 채널에서 ▲문예진 작가의 일상을 예술로 만드는 캘리그라피_글씨 산책' 2편 ▲김현길 작가의 지금 떠나는 여행드로잉 4편이 공개된다.

동영상 강의를 보며 가정에서 쉽게 배울 수 있도록 실습 꾸러미도 제공한다. 실습 꾸러미는 20일 오후 2시부터 서울시교육청 평생학습포털 ‘에버러닝’에서 선착순으로 신청할 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr