민주노총 "코로나19 확산은 정부 탓"

[아시아경제 윤슬기 기자] 양경수 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 위원장이 "코로나 확산은 정부의 방역 실패 때문"이라고 주장했다.

양경수 민주노총 위원장은 19일 자신의 페이스북에 담화문을 올려 "민주노총 집회 참석자에 대해 방역당국은 '강서구 직장관련 확진자'로 규정하며 집회를 통한 감염이 확인되지 않았음을 밝혔다"면서 "그럼에도 국무총리가 앞장서서 '민주노총 집회 확진자'로 규정하며 방역실패의 책임을 민주노총에 전가하고 있다"라고 말했다.

양 위원장은 "민주노총은 유증상자에 대해서 반드시 진단검사를 시행하도록 했고, 이번에 확인된 조합원 역시 같은 지침을 준수하여 감염여부를 확인했다"라며 "코로나 확산은 정부의 방역 실패이지, 노동자들의 집회 때문이 아니다"라고 강조했다.

이어 양 위원장은 "코로나의 급격한 확산 상황을 고려해 대의원회를 잠정 연기한다"라고 했지만 오는 10월20일로 예정된 110만명의 총파업 투쟁은 진행하겠다고 밝혔다.

앞서 민주노총은 지난 3일 서울 종로 일대에서 주최 측 추산 약 8000명의 기습 집회를 열었다. 당시 서울시와 경찰이 코로나19 확산 우려로 집회 금지를 통보했지만 민주노총은 대규모 집회를 강행했고, 결국 참가자 중 3명이 코로나 확진 판정을 받았다.

이에 방역당국은 집회 참가자 전원에게 코로나 진단검사를 받으라는 행정명령을 내렸다.

윤슬기 인턴기자 seul97@asiae.co.kr