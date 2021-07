4·16민주시민교육원 '안전문화 확산 영상 및 로고송' 공모전

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 4ㆍ16민주시민교육원이 전국 청소년을 대상으로 세월호 참사 희생자 추모 및 안전문화 확산 영상 및 로고송 공모전을 연다.

4ㆍ16민주시민교육원은 4ㆍ16재단과 공동으로 이달 26일부터 다음 달 20일까지 전국 초ㆍ중ㆍ고등학생과 학교 밖 청소년을 대상으로 4ㆍ16 세월호 참사 희생자들을 추모하고 안전한 문화 확산과 정착을 위한 '청소년 영상, 로고송 공모전'을 개최한다고 20일 밝혔다.

공모 분야는 ▲4ㆍ16 세월호 참사 추모 ▲생명과 안전에 대한 존중 ▲안전하고 건강한 사회 ▲안전 문화 확산 및 정착 등이다.

응모 방법은 출품작과 참가 신청서, 4ㆍ16민주시민교육원이 지정하는 전자우편으로 제출하면 된다.

교육원은 접수된 작품은 자체심사를 거쳐 영상 분야 10편, 로고송 분야 10곡 등 모두 20작품을 선정, 발표한다.

자세한 내용은 4ㆍ16민주시민교육원 홈페이지를 참조하면 된다.

전명선 4ㆍ16민주시민교육원장은 "4ㆍ16 세월호 참사의 교훈을 잊지 말고 기억하자는 의미로 이번 공모전을 기획했다"며 "공모전이 우리 사회를 안전한 사회로 만들어 가는 실천의 장이 되었으면 한다"고 전했다.

