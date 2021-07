장흥군, 침수 피해 축산농가 복구 지원

침수 축사 깔짚(톱밥, 왕겨) 지원 추진

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군은 지난 5일부터 6일까지 내린 집중호우로 축사 침수 피해를 본 축산 농가의 신속한 복구를 위해 깔짚(톱밥, 왕겨) 지원 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 집중호우로 관산읍, 대덕읍, 회진면은 축사 면적의 30% 이상이 침수돼 가축 질병과 전염병 발생이 우려되고 있어 침수 축사 내 신속한 깔짚 교체를 위해 장흥군은 재해·재난 목적 예비비 1억5000만원의 예산을 투입하기로 했다.

이번 사업은 군과 장흥축협이 예산을 부담해 협력 사업으로 추진하고 있으며, 축사 침수가 신고된 한우 사육 340 농가를 대상으로 1두당 깔짚 100㎏씩 100두 내외로 지원할 계획이다.

정종순 군수는 “피해 축산 농가의 어려움을 해소하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이번 사업이 축산농가에 조금이나마 위로가 되기를 바란다”며 “코로나19로 힘든 시기에 집중호우 피해까지 더해져 실의에 빠진 농가가 하루빨리 일상으로 복귀하길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr