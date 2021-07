바이든 '접종률에 영향' vs 페북 '사실 왜곡'...갈등 고조

외신들, 백신 접종률 목표 미달에 희생양 찾기

[아시아경제 조유진 기자] 반독점 문제로 날을 세워 온 조 바이든 미국 행정부와 페이스북의 갈등이 코로나19 백신 책임공방으로 번지며 긴장이 고조되고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

18일(현지시간) 미 백악관과 페이스북이 주말 사이 코로나19 책임공방으로 거친 설전을 주고 받으며 긴장이 고조되고 있다며 이 같이 전했다.

페이스북은 전날 "바이든 대통령이 이달 4일(독립기념일)까진 미국 성인의 코로나19 백신 접종률을 70%까지 올리겠다는 공개 목표에 미달한 것에 페이스북은 책임이 없다"는 블로그 글을 올렸다.

페이스북은 "저소득층과 소외된 지역사회에서 페이스북이 운영하는 팝업 백신 클리닉을 통해 미국인들이 백신 접종에 관한 정보를 손쉽게 얻고 있다"며 "우리는 미국인의 생명을 구하는데 도움을 주고 있다"고 주장했다. 또한 페이스북 이용자 중 85%는 코로나19 백신 접종을 받았거나 받기를 희망한다고 덧붙였다.

이는 전날 바이든 대통령이 코로나19 관련 허위정보가 퍼지는 통로로 페이스북을 지목하며 "(그들이) 사람들을 죽이고 있다"고 저격한 발언에 정면으로 응수한 것이다.

바이든 대통령과 백악관은 페이스북이 백신 관련 허위정보를 유통해 접종률에 영향을 줬다며 페이스북을 정면 비판했다.

이날 코로나19 자문단 소속의 비베크 머시 미 공중보건서비스단(PHSCC) 단장도 폭스뉴스에 출연해 소셜미디어들이 코로나19 허위정보를 충분히 단속하지 않고 있다고 비판했다.

앞서 백악관 정례 브리핑에서 젠 사키 대변인이 페이스북이 코로나19 백신 관련 허위정보 유통에 책임이 있다고 지적한 데 이어 연일 압박에 나선 것이다.

사키 대변인은 소셜미디어에 퍼진 백신에 관한 허위정보의 약 65%를 반백신주의자 12명이 쏟아냈다는 비영리단체 ‘디지털 증오 대응 센터’의 연구 결과를 인용해 "그들은 모두 페이스북에서 여전히 활동한다"며 "페이스북은 유해 게시물을 제거하기 위해 더 빨리 움직여야 한다"고 촉구했다.

이에 대해 외신들은 바이든 행정부가 백신 접종률 목표 달성에 실패한 것에 대한 희생양을 찾고 있는 것이라고 익명의 정부 관계자를 인용해 전했다.

뉴욕타임스(NYT)는 "페이스북에 대한 바이든 행정부의 불만은 수개월에 걸쳐 고조돼왔다"며 "바이든 행정부가 페이스북과 비공개 대화를 갖고 백신 허위정보 확산과 관련한 정보 공유를 요청했지만 페이스북이 협력을 거부했다"고 소식통을 인용해 전했다.

WSJ도 바이든 대통령과 페이스북은 빅테크 기업에 대한 반독점 조사 등으로 냉담한 관계를 유지해왔지만, 코로나19 백신 책임 공방으로 양측의 긴장 관계가 더 악화되고 있다고 전했다.

또한 반독점 규제 이슈로 수세적인 입장을 취해온 페이스북의 태도 변화를 의미한다는 지적도 나왔다.

미디어와 정치, 공공정책을 연구하는 미 하버드대 쇼렌스타인 센터의 도안 도노반 연구원은 "페이스북이 잘못된 정보에 즉각적으로 방어하는 것은 그들이 내부적으로 자신의 입장을 명확히 해야 한다는 압력을 받고 있음을 보여준다"고 말했다.

