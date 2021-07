애경산업 에프플로우, '시카 세라마이드 수분크림' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 생활뷰티기업 애경산업은 화장품 브랜드 에프플로우가 '시카 세라마이드 수분크림'을 출시했다고 19일 밝혔다.

에프플로우 시카 세라마이드 수분크림은 주름개선 및 미백에 효과가 있는 이중 기능성 화장품이다. 이 제품은 시카와 알로에베라 성분을 함유해 민감하고 열에 노출된 피부 진정에 도움을 준다. 또한 애경산업의 독자 특허 성분인 'AK세라마이드'를 처방해 보습과 피부 장벽 강화에 효과적이다.

에프플로우 시카 세라마이드 수분크림은 에프플로우의 브랜드 정의인 ‘클린 스킨케어 브랜드’ 이미지에 맞게 동물성 성분을 배제한 ‘비건 처방’을 했다. 또한 환경을 생각해 재활용 등급이 우수한 용기를 사용했으며, 삼림인증제도 ‘FSC인증’(Forest Stewardship Council)마크를 획득한 단상자 및 식물성 친환경 잉크인 ‘소이잉크’를 사용했다.

제품은 민감한 피부도 부담없이 사용할 수 있도록 피부에 걱정되는 주의성분 20가지 및 알레르기 유발 주의성분을 함유하지 않았으며, 피부 저자극 테스트도 완료했다. 가격은 2만5000원이다.

