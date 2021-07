프란치스코 교황, 라틴어로 하는 전통 미사 제한… '가톨릭 보수파'는 반발

[아시아경제 김대현 기자] 프란치스코 교황이 라틴어로 진행되는 전통 미사 집전을 다시 제한하기로 했다.

16일(현지시간) 교황은 이 같은 내용의 '자의 교서(Motu Proprio)'를 발표했다.

앞서 가톨릭 미사는 과거 1500년 넘게 라틴어로 진행됐다. 그러다 제2차 바티칸 공의회(1962∼1965) 결정을 계기로 각 나라 언어로 집전하는 방식이 됐다. 신자들에게 좀 더 친근한 교회가 되려는 개혁의 일환이었다.

다만 미국과 유럽 내 가톨릭 보수파를 중심으로 이러한 개혁을 거부, 전통 라틴어 미사를 고수하려는 활동이 이어졌다. 이는 지난 2007년 교황 베네딕토 16세가 주교의 특별한 허락을 받지 않고도 라틴어 미사를 진행할 수 있도록 길을 터주면서 하나의 비대중적인 미사 방식으로 명맥을 이어왔다.

하지만 프란치스코 교황이 다시 전례 방식에서 2차 바티칸 공의회 정신을 엄격하게 실천하자는 취지의 결정을 내린 것이다. 전통 라틴어 미사를 집전하려면 담당 주교의 허가를 받도록 의무화하고 이 미사 전통을 고수하는 배타적 종교 단체 설립을 금지한다는 것이 이번 자의 교서의 골자다.

미사 방식을 둘러싼 교회 내 갈등을 더는 용인하지 않겠다는 교황의 의지가 담긴 것으로 교회의 통일성을 해치는 행위를 좌시하지 않겠다는 경고의 메시지도 내포한 것으로 해석된다.

가톨릭 보수파들은 이에 강하게 반발하는 분위기다. 보수적 블로거인 로라테 카엘리는 이번 결정에 대해 "야만적 행위"라고 목소리를 높였다. AP 통신 등 일부 외신은 프란치스코 교황이 전임인 베네딕토 16세의 결정을 뒤집었다는 점에 주목하고 있다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr