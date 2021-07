저축은행 여신잔액 5개월 만에 7.4兆 늘었다

여신잔액 85조1114억원에 달해

[아시아경제 김진호 기자] 국내 저축은행의 여신 잔액이 5개월 만에 7조원 넘게 불어났다. 다만 올 하반기에는 금융당국이 규제강화를 예고하고 있어 증가세가 지속되지는 않을 것으로 관측된다.

18일 한국은행 경제통계시스템 통계에 따르면 지난 5월 말 기준 국내 저축은행의 여신 잔액은 85조1114억원이다. 이는 지난해 말(77조6675억원)에 비해 5개월 새 7조4439억원이나 늘어난 규모다.

저축은행 여신의 전월 말 대비 증가 폭은 1월 약 1조6000억원, 2월 1조3000억원, 3월 1조4000억원, 4월 1조9000억원에 달했다가 5월에는 1조2000억원으로 소폭 줄었다. 작년 7월부터 올해 5월까지 11개월 연속으로 전월 말 대비 1조원 넘는 증가세를 이어가고 있다.

저축은행들이 지난해부터 연 10%대 중반의 중금리대출 영업을 더욱 적극적으로 확대한 영향이 크다. 이달 7일부터 시작된 법정 최고금리 인하(연 24%→연 20%)를 앞두고 미리 대출 취급금리를 낮춘 것이다.

하지만 저축은행의 가파른 증가세가 올 하반기에도 지속되지는 않을 것으로 보인다. 금융감독원은 지난 5월 말 각 저축은행에 올해 가계대출 증가율을 작년과 같은 21.1%로, 중금리 대출과 정책금융 상품(햇살론·사잇돌)을 제외한 고금리 가계대출 증가율은 5.4%로 관리하라는 지침을 보냈다.

또 도규상 금융위 부위원장은 지난 15일 '가계부채 리스크 관리 태스크포스(TF)' 1차 영상회의에서 저축은행을 포함한 비은행권 대출 증가세를 예의주시하고 있다고 했다. 금융위는 규제 차익을 이용한 비은행권의 가계대출 증가세가 지속된다고 판단할 경우 은행권·비은행권 간 규제 차익을 조기에 해소해나가는 방안을 강구하겠다고 밝혔다.

