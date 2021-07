美 소비자태도지수 '깜짝 하락'에 NY증시 약세 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요 지수가 소매 판매 호조에도 불구하고 소비자 태도지수 하락 영향으로 일제히 하락 마감했다.

16일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 전장보다 299.17포인트(0.86%) 하락한 3만4687.85에, S&P500지수는 32.87포인트(0.75%) 떨어진 4327.16에, 나스닥지수는 115.90포인트(0.80%) 밀린 1만4427.24에 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕증시 주요 지수는 6월 소매판매가 예상과 달리 증가했다는 발표에 힘입어 상승 출발했지만, 미시간대 소비자태도지수가 전달보다 크게 하락한 영향을 벗어나지 못했다.

미시간대에 따르면 7월 소비자태도지수는 80.8로 다우존스가 집계한 86.3을 크게 밑돌았다. 전월 85.5보다 하락했다.

앞서 발표된 6월 소매판매가 0.4% 하락했을 것이라는 예상과 달리 전월보다 0.6% 늘었지만, 소비자들이 향후 경기 전망을 부정적으로 보고 있다는 인식이 위험자산 투자 심리를 발목 잡았다.

이 여파로 미국 10년물 국채 금리는 장중 1.292%까지 하락했다. 국채금리 상승은 국채값 상승을 의미한다.

이날 증시의 가장 화제주는 모더나였다. 코로나19 백신을 개발한 모더나는 오는 21일 S&P500지수 편입 발표에 힘입어 10.3% 올라 사상 최고기록을 썼다.

디디추싱은 중국 당국의 안보 심사 소식에 3% 이상 하락했다.

