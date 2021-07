[아시아경제 류태민 기자] 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 2,500 등락률 +0.89% 거래량 68,547 전일가 279,500 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 "코로나 재확산에 하반기 매출 직격탄" … 롤러코스터 탄 유통가"AI·로봇에 일자리 안 뺏기게…혁신기술로 장애인 직무 발굴" [클릭 e종목]"신세계, 신사업 진출 리스크에 목표가↓" close 는 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 267,000 전일대비 6,200 등락률 +2.38% 거래량 138,766 전일가 260,800 2021.07.16 15:30 장마감 관련기사 휴젤-덱스레보, ‘액상형 고분자 필러’ MOU…신성장 사업 본격 가동대기업 러브콜에 몸값 뛰는 보톡스株국내시장 진출 6년만에 점유율 1위로 우뚝 close 인수 추진 보도와 관련해 “경쟁력 강화를 위한 다양한 사업 검토 사항으로 지분 인수를 검토했으나 최종적으로 지분을 인수하지 않기로 결정했다”고 16일 공시했다.

류태민 기자 right@asiae.co.kr