5대 은행장 "코로나 재확산·금리인상기 가계대출 관리 초점"

기준금리는 하반기 0.25%p 인상 예상

코로나19 4차유행은 변수



[아시아경제 박선미 기자] 국내 5대 시중은행장은 올해 하반기 최우선 과제 중 하나로 코로나19 재확산에 따른 부실 대출 리스크 관리를 꼽았다. 최근 델타 변이 확산에 따른 4차 대유행으로 시기는 늦춰질 수 있지만 기준금리 인상까지 맞물릴 경우 취약계층의 빚 상환이 어려워져 급속도로 부실화될 수 있어서다.

14일 아시아경제가 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행장을 대상으로 하반기 금융시장 전망 및 경영전략에 대해 설문조사 은행장들은 코로나19 재확산 충격에 따른 리스크 관리에 미리 대비해야 한다고 한목소리를 냈다.

이에 따라 대출도 가계와 기업부문을 투트랙으로 나눠 운용한다는 전략이다. 가계대출의 경우 이달부터 차주별 총부채원리금상환비율(DSR) 40% 규제를 핵심 내용으로 하는 가계부채 관리방안을 적용하고 있는 만큼 더욱 보수적으로 조정하겠다는 방침이다. 금융당국은 연간 가계부채 증가율을 5~6% 선으로 억제를 목표로 하고 있다. 반면 코로나19로 자금조달이 어려운 중소기업에 대한 지원은 확대하겠다는게 공통된 입장이다.

박성호 하나은행장은 "코로나19 상황에서 금리 상승이 현실화 될 경우 가계 신용대출 내 다중채무자 위주 부실화 위험이 증가할 것"이라며 "금리인상 영향이 큰 차주의 원리금 상환능력을 점검하며 고위험 차주군 신규 유입을 지속 관리할 것"이라고 했다. 권광석 우리은행장도 "코로나19 관련 잠재부실 현실화에 대비해 부실이 우려되는 여신에 대한 리스크 관리를 강화하겠다"고 말했다.

한편 5대 은행장은 코로나19 확산세가 진정될 경우 공통적으로 하반기 최소 1회, 0.25%포인트 금리인상에 무게를 실었다. 한국은행의 기준금리 인상이 확실해지면 은행들은 통상 선제적으로 예대금리를 올리고 대응에 나선다.

은행장들은 내년까지 총 1~2차례의 금리인상으로 현재 0.5%인 기준금리가 1%까지 올라갈 가능성을 높게 봤다. 다만 금리인상 결정을 미루는 변수로 코로나19 재확산을 꼽았다. 국내 신규 확진자 수가 1400명을 넘어서며 최다 기록을 갈아치고 있는 데다 백신 접종률이 높은 다른 나라들도 재확산 분위기가 나타나면서 미 연방준비제도(Fed)를 비롯한 글로벌 중앙은행의 행보가 유동적으로 바뀐 상황이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr