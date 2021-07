"라방에 다이슨 뜬다" … G마켓, 14일 '장사의 신동' 역대급 혜택

[아시아경제 조인경 기자] G마켓이 14일 오후 8시부터 다이슨과 함께 라이브커머스 '장사의 신동'을 진행한다.

다이슨의 인기 상품 4종을 10% 할인 판매하고, 상품마다 G마켓에서 현금처럼 사용 가능한 '스마일캐시'를 최대 6만원까지 추가 제공한다. 'V15 디텍트 컴플리트 무선청소기'는 할인가 116만1000원에 스마일캐시 5만원, '퓨어쿨 공기청정기'는 53만9100원에 스마일캐시 6만원, '에어랩 볼륨앤쉐이프'는 할인가 48만5100원에 스마일캐시 1만원, '슈퍼소닉 푸시아/아이언'은 40만4100원에 스마일캐시 3만원의 구매 혜택을 각각 선보인다.

'스마일카드'를 신규 발급한 후 첫 결제하는 고객에게는 제품별로 동일 금액의 스마일캐시를 한 번 더 제공한다.

실시간 방송 시청자 중 추첨을 통해 '에어랩 볼륨앤쉐이프(5명)', '스타벅스 3만원권(20명)'도 증정한다. 또 'V15 디텍트 컴플리트 무선청소기'를 구매한 고객 중 30명을 추첨해 V15 호환 가능한 배터리를 제공한다. 방송 중 준비된 제품이 완판되는 경우 구매자 전원에게 스마일캐시 1만원을 제공하고, 구매자 중 추첨을 통해 'V15 디텍트 컴프리트 무선청소기(1명)', '다이슨 스트레이트너 코랄(2명)'도 증정한다.

