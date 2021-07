티몬, ‘재고상품 기부 캠페인’ 시작

기빙플러스 매장 통해 판매…수익금은 장애인 일자리·경제자립 위해 사용

티몬 파트너라면 누구나 참여 가능, 기부금 영수증 발급

[아시아경제 김철현 기자] 티몬은 밀알복지재단이 운영하는 친환경 나눔 스토어 '기빙플러스'와 손잡고 재고상품 기부 캠페인을 진행한다고 14일 밝혔다.

이번 재고상품 기부 캠페인에는 티몬 파트너라면 누구나 상시 참여할 수 있다. 티몬은 파트너센터를 통해 캠페인을 안내하고 파트너가 보유한 재고 상품을 기빙플러스에 기부할 수 있도록 돕는다. 재고상품이 기빙플러스에 전달되면 최대 1주일 이내에 기부금 영수증이 발급 된다.

기부된 상품들은 기빙플러스의 오프라인 매장을 통해 소비자들에게 합리적인 가격에 판매되며 수익은 장애인과 취약계층의 사회적 일자리 지원과 경제적 자립을 돕는 데 사용된다. 기부 가능한 상품은 의류, 화장품, 유아, 생활, 가전 등으로 다양하다.

재고상품은 보관과 관리에 비용이 발생하는데다 소각과 폐기 등으로 이어질 경우 추가 부담은 물론 환경에도 영향을 미칠 수 있다. 티몬은 이번 캠페인을 통해 파트너와의 상생을 강화하고 환경보호와 기업의 사회적 책임에 힘쓴다는 계획이다.

티몬 관계자는 "이번 캠페인을 통해 소비자와 기업, 환경에 긍정적인 영향을 전할 수 있도록 최선을 다할 예정"이라며 "앞으로 다양한 방안을 고민하고 노력하며 기업의 사회적 책임을 충실히 수행할 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr