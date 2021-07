"어르신들 여름나기, 우리가 책임진다!" … 통영시자원봉사센터, 쿨키트 100세트 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 통영시자원봉사센터는 'So cool day, 쿨한 할배 할매 안녕한 여름나기 사업'을 통해 관내 소외계층 어르신들에게 쿨키트 100세트를 지원했다고 13일 밝혔다.

이번 사업은 경상남도자원봉사센터가 경남사회복지공동모금회의 지원을 받아 진행된 것으로, 장마 후 찾아올 무더위에 대비해 어르신들이 건강한 여름을 보낼 수 있도록 도움을 드리고자 추진됐다.

쿨키트는 1인용 대자리, 여름 이불 3종 세트, 넥밴드 선풍기, KF94 마스크, 천연염색 손수건 2종 세트, 캘리액자(응원 메시지) 등 6종으로 구성됐다.

이날 자원봉사자들이 손수 포장한 쿨키트는 읍·면·동 행정복지센터와 경남지체장애인협회 통영시지회를 통해 소외계층과 저소득 장애 어르신 100세대에 전달됐다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr