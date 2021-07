손경식 한국경영자총협회 회장(왼쪽) 강호갑 한국중견기업연합회 회장을 비롯한 참석자들이 13일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 열린 '2030 부산세계박람회 유치위원회 창립총회'에서 박수를 치고 있다. 이날 창립총회에는 김영주 유치위원장을 비롯해 문승욱 산업통상자원부 장관, 박형준 부산시장, 이인용 삼성전자 사장과 공영운 현대자동차 사장, 구자열 무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장 등이 참석했다./김현민 기자 kimhyun81@

