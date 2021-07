박범계 법무장관 "검찰 '스폰서 문화' 근절 고강도 대책 마련 지시"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 감찰관실에 암행감찰 강화 등 검찰의 '스폰서 문화'를 근절하기 위한 고강도 대책 마련을 지시했다고 밝혔다.

박 장관은 13일 오전 법무부 과천청사 앞에서 기자들과 만나 검찰 스폰서 문화와 관련한 조직진단과 관련해 "구체적인 계획을 세우라고 지시했다"고 말했다.

이어 "조직진단 방법은 생각하고 있는 게 있는데 아직 밝힐 단계는 아니다"라고 말을 아꼈다.

이 지시로 법무부는 검찰 내 남아 있는 스폰서 문화를 뿌리뽑기 위해 감찰관실을 중심으로 암행감찰을 강화하는 방안 등 대책을 검토하는 것으로 전해졌다.

앞서 박 장관은 수산업자를 사칭해 사기 행각을 벌여 구속기소된 김모(43)씨로부터 금품을 받은 혐의로 현직 검사가 경찰 수사를 받는 등 검사 비위 사건이 잇따르자 검찰 전반의 스폰서 문화 실태를 점검하기 위한 감찰에 준하는 조직진단을 지시했다.

한편 박 장관은 이번 주 중 발표 예정인 검찰 수사관행 합동감찰 결과에 조국 전 장관 재직 시 만든 '형사사건 공개금지 등에 관한 규정'(훈령)을 보완하는 방안이 포함될 것임을 시사했다.

그는 "이 규정을 만들 당시에는 꽤 의미가 있었는데 그 뒤로 무력화됐다. 엄청난 피의사실 공표가 있었다"며 "그래서 그 규정을 다듬는 쪽으로 방향을 잡고 있다. 내일이나 모레 발표할 테니 기다려 달라"고 말했다.

