속보[아시아경제 임주형 기자] 최근 1주간 일평균 확진자 수가 급증한 가운데 기존 바이러스보다 전파력이 강한 인도 유래 '델타형' 변이가 전체 변이 바이러스 검출 건수의 60%를 넘었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr