中 관리 "美주도 소집단, 국제질서 대표못해…내정간섭 실패할것"

[아시아경제 최대열 기자] 러위청(사진) 중국 외교부 부부장은 "냉전의 도구함을 들춰 다른 나라를 어떻게 억제할지 궁리하고 ‘소집단’을 만들어 집단으로 대결하는 곰팡내 나는 낡은 사상은 이제 안 통한다"고 말했다.

11일 중국 외교부 웹사이트에 공개된 러 부부장의 최근 인터뷰를 보면, 그는 미·중 관계에 대해 이 같이 진단했다. 그는 "미국이 배타적인 쿼드(Quad·미국 주도의 4국 안보 협의체), 파이브 아이즈(미국 주도의 기밀정보 공유동맹), 주요 7개국(G7) 등을 규합했다"면서 "이런 소집단은 국제질서를 대표하지 못 한다"고 말했다.

러 부부장은 "미국의 실력은 여전히 세계 1위의 대국이자 강국으로 상당히 긴시간 동안 추월당하기 어려울 것"이라면서도 "오늘날 어느 나라가 패권을 이어가면서 천하를 호령하고 다른 나라의 내정에 함부로 간섭하려 한다면 이는 반드시 실패할 것"이라고 말했다.

미·중 관계를 망치는 게 미국에게는 정치적으로 큰 잘못이라며 대립할 게 아니라 이성을 찾아 대화와 협력의 길로 돌아오라고 했다. 그는 "미국 같은 초강대국이 직면하는 가장 큰 도전은 언제나 내부에서 나온다"면서 "중국을 무너뜨리는 것은 미국의 문제를 해결할 처방이 아니다"고 말했다.

여전히 가시지 않는 코로나19 중국 기원설과 관련해서는 "중국의 실험실에서 바이러스가 유출됐을 가능성은 없다는 것이 중국과 세계보건기구(WHO)의 합동 연구 보고에 기록돼 있다"고 강조했다. 그러면서 "미국이 진정으로 진상을 원한다면 국제 조사를 수용해 미국 내 코로나19의 기원을 찾고 미국 생물 실험실 기지의 문제를 밝혀야 한다"고 되받았다.

조 바이든 미국 대통령이 글로벌 인프라사업을 제시한 것을 언급하며 과거 중국이 내걸었던 일대일로(중국·중앙아시아·유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드) 프로젝트가 옳았다는 것을 증명했다고 말했다.

