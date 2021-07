러 캄차카 추락 여객기 사망자 시신 모두 수습… 블랙박스도 발견돼

[아시아경제 장효원 기자] 러시아 극동 캄차카에서 발생한 여객기 추락 사고의 사망자 28명의 시신이 모두 수습된 가운데 추락원인을 밝혀낼 단서인 여객기 블랙박스도 현장에서 발견됐다.

외신에 따르면 지난 8일(현지시간) 러시아 현지 당국은 안토노프(An)-26 여객기가 추락한 캄차카주(州) 팔라나 공항 인근 사고 현장에서 탑승자 28명의 시신을 수습했다고 밝혔다.

이 여객기는 지난 6일 페트로파블롭스크-캄차츠키 옐리조보 공항에서 승객 22명과 승무원 6명 등 28명을 태우고 이륙했다.

사고 여객기는 팔라나에 도착할 예정이었으나 목적지에서 9∼10㎞ 정도 떨어진 곳에서 관제센터와 연락이 끊겼다. 이후 비행기 잔해는 공항에서 3.8㎞ 떨어진 곳에서 발견됐다.

블라디미르 솔로도프 캄차카주 주지사는 지난 9일 자신의 인스타그램 계정에 여객기의 블랙박스 중 하나가 발견됐다고 밝혔다. 블랙박스에 담긴 내용이 비행 기록인지 아니면 음성 기록인지는 밝혀지지 않았다.

한편 연방수사위원회는 사고 당시의 열악한 기상 조건과 항공기 기기 오작동, 조종사의 실수 등 다양한 가능성을 염두에 두고 원인 조사에 나선 것으로 알려졌다. 캄차카 주정부는 희생자 추모를 위해 7~9일을 ‘애도의 날’로 정했고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 애도의 뜻을 전했다.

