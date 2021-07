아이티 대통령 암살범 용의자 “경호목적 채용”… 암살 배후 의구심 증폭

[아시아경제 장효원 기자] 아이티 대통령 암살범으로 지목된 콜롬비아인들이 살해협박을 받던 대통령이 경호를 위해 고용한 것이며 실제 암살 배후는 따로 있다는 주장이 제기됐다.

10일(현지시간) 영국의 일간 가디언에 따르면 콜롬비아 시사잡지 '세마나'는 전직 콜롬비아 군인들이 아이티의 조브넬 모이즈 대통령을 경호하기 위한 목적으로 채용돼 아이티로 갔다고 보도했다.

콜롬비아 신문 '엘티엠포'도 비슷한 보도를 내놨다. 이 신문은 모이즈 대통령이 암살된 사저의 보안 카메라 영상에는 콜롬비아인들이 대통령 암살 사건이 이미 벌어진 지 1시간 반이 지난 새벽 2시30분쯤 현장에 도착한 것으로 나타났다고 익명의 소식통을 인용해 전했다.

아이티에서도 야권을 중심으로 모이즈 대통령을 죽인 자들은 현재 당국에 구금된 콜롬비아인들이 아니라는 주장이 확산하고 있다.

가디언에 따르면 야당 정치인 스티븐 브누아는 현지 라디오에 출연해 "대통령은 콜롬비아인들이 아니라 경호원들 손에 살해됐다"고 주장했다. 전직 국회의원 알프레도 앙투완도 대통령 암살의 배후에는 자신들의 이익이 침해당할 것을 우려한 기득권 재벌들이 있다고 했다.

실제 모이즈 대통령은 생전에 아이티의 각종 정부계약을 독점적으로 누리던 파워 엘리트층을 해체하려고 시도해 기득권층과 갈등을 빚은 것으로 알려졌다.

남편과 함께 있다가 총상을 입고 미국으로 이송돼 치료를 받고 있는 영부인 마르틴 모이즈 여사도 영부인 공식 트위터에 음성 메시지를 올려 남편이 정치적 이유로 희생됐다고 말했다.

한편 암살범으로 지목돼 아이티 경찰에 체포된 콜롬비아인들은 미국의 한 경호업체에 채용된 것으로 파악됐다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr