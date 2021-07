코아스, 온라인 인기 의자 시리즈 네이버 쇼핑라이브 진행

오는 14일 오후 7시 라이브 방송 진행

온라인 베스트셀러 의자 라인업, 최대 50%까지 할인

[아시아경제 김종화 기자] 사무환경 전문기업 코아스가 네이버 첫 쇼핑라이브를 진행한다.

코아스는 오는 14일 오후 7시부터 한 시간 동안 네이버 쇼핑라이브를 통해 온라인 의자시리즈를 선보일 예정이다.

특히, 코로나로 인한 재택근무와 홈스쿨링이 일상화 된 요즘 직장인부터 초중고 학생들을 위한 베스트셀러 라인업을 최대 50%까지 할인 판매한다.

시장에 나온 많은 의자들 중 품질과 다양한 기능, 심플한 디자인 등 가성비에서 높게 평가 받았고, 꾸준한 구매로 이어지고 있는 에르체, 디아체, 브리오 시리즈까지 총 3종의 제품을 특별한 가격으로 선보인다.

코아스는 첫 쇼핑라이브를 기념해 14일까지 이벤트를 함께 진행한다. 참여 방법은 자사 페이스북 이벤트 게시물을 공유한 후 방송 알림받기를 받으면 되며, 본방 인증을 댓글로 남기면 된다. 참여자들에게는 추첨을 통해 50명에게 커피 쿠폰을 전달할 예정이다. 자세한 내용은 코아스 블로그, 페이스북, 인스타그램을 통해 알 수 있다.

코아스 관계자는 "코로나로 집에서의 시간이 늘어나고, 편하게 집중할 수 있는 의자의 중요성도 높아지고 있다"면서 "이번 라이브 방송을 통해 고객들이 합리적인 가격으로 더 나은 환경에서의 일상을 만들어가는데 도움이 되었으면 좋겠다"고 말했다.

